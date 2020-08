Coronavirus, bollettino 3 agosto: 159 nuovi casi e 12 decessi (Di lunedì 3 agosto 2020) Il ministero della Salute e la Protezione Civile come ogni giorno hanno diffuso i dati su come procede la diffusione del contagio da Coronavirus in Italia. Il bollettino di oggi, lunedì 3 agosto 2020, ci dice che i nuovi casi registrati sono 159 e che ci sono stati 12 decessi nelle ultime 24 ore, mentre gli attualmente positivi sono 12.474.Il totale dei morti, dunque, sale a 35.166, mentre il totale dei casi in Italia finora è stato di 248.229. In terapia intensiva ci sono 41 persone, una in meno di ieri, mentre 129 sono i nuovi guariti che fanno salire il totale dei dimessi a 200.589.C'è da annotare che nel weekend sono stati effettuati meno tamponi, "solo" 24.036, mentre negli ultimi due giorni erano stati fatti 52.883 e 43.269. ... Leggi su blogo

