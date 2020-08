Coronavirus: Bolivia, nuovo record di 89 morti in 24 ore (Di lunedì 3 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 03 AGO - La Bolivia ha registrato un record di 89 morti provocati dal Coronavirus nelle ultime 24 ore, un dato che porta il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a quota 3.153: ... Leggi su corrieredellosport

SaCe86 : #Coronavirus: Bolivia, nuovo record di 89 morti in 24 ore - Ultima Ora - ANSA - iconanews : Coronavirus: Bolivia, nuovo record di 89 morti in 24 ore - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN BOLIVIA: Altri 87 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 3.064: Sale a 683.972 morti nel Mondo - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN BOLIVIA: Altri 83 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 2.977: Sale a 678.259 morti nel Mondo - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN BOLIVIA: Altri 86 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 2.894: Sale a 671.947 morti nel Mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bolivia Coronavirus: Bolivia, nuovo record di 89 morti in 24 ore - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus: Bolivia, nuovo record di 89 morti in 24 ore

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - La Bolivia ha registrato un record di 89 morti provocati dal coronavirus nelle ultime 24 ore, un dato che porta il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a quota 3.153 ...

Vescovo Scarpellini: arriva la sama Mercoledì 5 i funerali a Verdellino

Proveniente dalla Bolivia, l’aereo con la salma del vescovo Eugenio Scarpellini domenica 2 agosto in serata è atterrato all’aeroporto di Madrid e nella mattinata di lunedì 3 agosto giungerà in Italia.

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - La Bolivia ha registrato un record di 89 morti provocati dal coronavirus nelle ultime 24 ore, un dato che porta il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a quota 3.153 ...Proveniente dalla Bolivia, l’aereo con la salma del vescovo Eugenio Scarpellini domenica 2 agosto in serata è atterrato all’aeroporto di Madrid e nella mattinata di lunedì 3 agosto giungerà in Italia.