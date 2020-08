Coronavirus: Argentina, superati i 200.000 contagi (Di lunedì 3 agosto 2020) ANSA, - BUENOS AIRES, 3 AGO - L'Argentina ha superato la soglia dei 200.000 contagi da Coronavirus: nel suo rapporto quotidiano il ministero della Sanità ha segnalato che i casi hanno raggiunto quota ... Leggi su corrieredellosport

iconanews : Coronavirus: Argentina, superati i 200.000 contagi - whiteli57617904 : Coronavirus: Argentina, superati i 200.000 contagi - America Latina - ANSA - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ARGENTINA: Altri 53 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 3.596: Sale a 681.525 morti nel Mondo - tancredipalmeri : Bollettino #coronavirus Venerdi 31 Luglio(ieri) Altissimi nuovi casi Usa, India e Brasile crisi peggiori Poi: Su… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ARGENTINA: Altri 102 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 3.543: Sale a 675.354 morti nel Mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Argentina Coronavirus: Argentina, superati i 200.000 contagi - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus: Argentina, superati i 200.000 contagi

(ANSA) - BUENOS AIRES, 3 AGO - L'Argentina ha superato la soglia dei 200.000 contagi da coronavirus: nel suo rapporto quotidiano il ministero della Sanità ha segnalato che i casi hanno raggiunto quota ...

Coronavirus, dal Perù alla Colombia in fila per sussidi e cibo. E si riaccendono i focolai

SAN PAOLO (BRASILE). Le lunghe file di venditori ambulanti di ossigeno fuori dagli ospedali sono l’immagine simbolo del disastro peruviano nella pandemia di Covid 19. Una bombola che costava abitualme ...

(ANSA) - BUENOS AIRES, 3 AGO - L'Argentina ha superato la soglia dei 200.000 contagi da coronavirus: nel suo rapporto quotidiano il ministero della Sanità ha segnalato che i casi hanno raggiunto quota ...SAN PAOLO (BRASILE). Le lunghe file di venditori ambulanti di ossigeno fuori dagli ospedali sono l’immagine simbolo del disastro peruviano nella pandemia di Covid 19. Una bombola che costava abitualme ...