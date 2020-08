Coronavirus: anticorpi in almeno 1 milione e mezzo di italiani. Al Sud sieroprevalenza al -1% (Di lunedì 3 agosto 2020) Mentre continuiamo quotidianamente a tenere ‘in ordine’ numeri e dati relativi all’incidenza del Coronavirus in Italia, oggi Istat e ministero della Salute, grazie all’apporto della Croce Rossa (che ha raccolto le rilevazioni in ciascuna regione del Paese), hanno presentato ‘ ‘sorprendenti’ esiti dell’indagine sulla sieroprevalenza. Ebbene, rivela il capillare studio, tra quanti testati, il 2,5% degli italiani residenti nelle famiglie (parliamo di 1 milione 482 mila persone), hanno sviluppato gli anticorpi per il Sars-CoV-2. Nello specifico, spiega la ricerca, quanti entrati in contatto con il Coronavirus “sono dunque 6 volte di più rispetto al totale dei casi intercettati ufficialmente durante la pandemia, ... Leggi su italiasera

