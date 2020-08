Coronavirus, allarme a Pozzuoli: caso in pubblici uffici, c’è un positivo (Di lunedì 3 agosto 2020) Coronavirus, allarme a Pozzuoli per un caso che riguarda la sede centrale del comune flegreo vicino Napoli. Un giovane è risultato positivo al tampone Coronavirus, allarme a Pozzuoli. Un giovane stagista del Comune flegreo, impiegato nella sede centrale nell’ufficio Tecnico che ha sede nel Rione Taiano, è risultato positivo al tampone. Come da prassi, il ragazzo era stato sottoposto al test sierologico il cui esito era stato negativo. Poi successivamente ha fatto il tampone ed è emerso di aver contratto il Covid-19. Il giovane è stato sottoposto anche a un secondo tampone e si attendono i risultati. In via precauzionale l’ufficio è stato ... Leggi su bloglive

