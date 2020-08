Coronavirus, aggiornamento 3 agosto, 4 positivi ed un decesso nelle ultime 24 ore. (Di lunedì 3 agosto 2020) Quattro nuovi positivi su 826 tamponi eseguiti ieri: questo il dato giornaliero dell'Unità di crisi in Campania. Ieri si è registrata anche una vittima, totale complessivo 436, e ci sono state sette ... Leggi su gazzettadiavellino

