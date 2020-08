Coronavirus, 40enni gravissimi a Piacenza: “violento come i primi giorni” (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Coronavirus torna a far male come quando è scoppiato. Ed è una forma violenta che arriva dai balcani dove la situazione è ormai drammatica. La forma più violenta di Covid-19 che sta facendo strage nei Balcani, entra in Italia con almeno due casi di importazione. A Piacenza sono stati registrati 2 casi di gravi polmoniti interstiziali da Coronavirus che, spiegano i dottori, “non si vedevano da settimane“. La notizia viene rilanciata dal quotidiano della città, Libertà, che rivela come due persone con meno di 40 anni hanno sviluppato questa forma acuta di Coronavirus, che con tutta probabilità hanno contratto nei Balcani, dai quali erano recentemente tornati. Il direttore del pronto ... Leggi su chenews

