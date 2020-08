Coronavirus, 18 milioni di contagiati nel mondo. In Australia, lockdown commerciale a Melbourne. In Brasile 95mila morti (Di lunedì 3 agosto 2020) La pandemia continua a espandersi. Sono più di 18 milioni le persone contagiate dal Coronavirus nel mondo. La Johns Hopkins University ha aggiornato a 18.019.472 il numero dei casi a livello globale. Per quanto riguarda le vittime, 688.369 sono coloro che hanno perso la vita per complicanze legate al Covid 19. I guariti sono 10.649.111. Oltre la metà dei positivi sono negli Stati Uniti e in America Latina e Caraibi. Gli Usa sono il paese più colpito al mondo con 4.657.693 casi di cui 154.793 morti, seguito dal Brasile con 2.733.677 contagi e 94.104 decessi. Il terzo paese più colpito è l’India, con 1.750.723 casi e 37.364 morti. Intanto dopo l’istituzione del coprifuoco notturno il governo dello Stato ... Leggi su ilfattoquotidiano

