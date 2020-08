Coronavirus: 18 milioni di casi nel Mondo, rallentano i contagi negli USA (Di lunedì 3 agosto 2020) Il numero di casi di Coronavirus registrati in tutto il Mondo ha superato i 18 milioni (18.019.472), secondo l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University: oltre la metà dei casi sono stati rilevati negli Stati Uniti e in America Latina e Caraibi. Le vittime a livello globale sono 688.369, mentre le guarigioni 688.369. Gli Stati Uniti hanno registrato ieri altri 47.508 contagi e 515 decessi in 24 ore, secondo il conteggio della JHU. Il bilancio è in lieve calo rispetto ai 5 giorni precedenti, che avevano registrato oltre 60mila nuove infezioni. Gli USA contano ora un totale di circa 4,66 milioni di casi e quasi 155mila morti.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

fattoquotidiano : Coronavirus, altri 1.300 casi in Francia e 955 in Germania. In Usa superati i 4,5 milioni di contagi. Tokyo verso l… - Giorgiolaporta : Ho visto la moglie di un vice Ministro alla Sanità grillino andare in giro per ospedali a vendere mascherine senza… - fanpage : Nessuno dei migranti è contagiato #COVID?19 #27luglio - CPapasergio : Coronavirus nel mondo: più di 18 milioni di casi, 687 mila decessi - giannettimarco : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, oltre 18 milioni di contagi nel mondo #coronavirus -