Coronavirus, 18 milioni di casi nel mondo. Negli Stati Uniti più di 47mila contagi in 24 ore. Quaranta positivi su una nave da crociera in Norvegia (Di lunedì 3 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (2 agosto)Nel mondo i casi di contagio da Coronavirus hanno superato i 18 milioni, secondo i dati della Johns Hopkins University. I morti sono 688.369. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito con 4.667.930 contagi, seguono Brasile (2.733.677) e India (1.750.723). Usa Ansa Miami, FloridaNegli Stati Uniti sono risultate contagiate da Coronavirus altre 47.508 persone nelle ultime 24 ore. Sono Stati 515 i morti. Un bilancio alto, ma in calo rispetto ai giorni scorsi quando i nuovi contagi superavano i 60mila. In totale Negli Stati ... Leggi su open.online

