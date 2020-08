Corbo: Barcellona-Napoli sarà il capolinea del viaggio in Europa degli azzurri? (Di lunedì 3 agosto 2020) I grandi interrogatiti di Barcellona-Napoli, secondo Antonio Corbo, sono innanzitutto legati alle sorti di Insigne che non si sa se riuscirà ad esserci, ma anche alla situazione sanitaria che incombe in catalogna e i cui la Uefa pare infischiarsi. Ma non solo, la sfida di sabato è una stazione di transito verso i quarti di finale o il capolinea di un viaggio lungo sette anni? Il ciclo europeo fu aperto dal maestro di calcio Rafa Benitez, fondò le basi del Napoli europeo su acquisti solidi. Callejon, Reina, Higuain, Albiol, Zapata, Mertens. Sarà un caso, ma si va fino al 2009-10 per trovare un sesto posto, modesto come l’attuale settimo. L’anno nero, mitigato dalla Coppa Italia, rimanda a Barcellona il giudizio sull’intera ... Leggi su ilnapolista

