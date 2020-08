Contrordine grillini, niente museo del fascismo. La Raggi: “Roma è antifascista” (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma, 3 ago – Ciò che i grillini fanno, i grillini disfano. È quanto emerge dalla grottesca vicenda che ha riguardato il progetto di un museo del fascismo a Roma. La proposta era stata avanzata da tre consiglieri della maggioranza capitolina, i pentastellati Gemma Guerrini, Andrea Coia e Massimo Simonelli. L’intento, come si legge nel testo del documento, era quello di realizzare «un grande museo sul fascismo di tipo storico didattico, collegato a un centro studi di alto livello scientifico per raccontare tutti gli aspetti del regime fascista in maniera esplicativa utilizzando anche le nuove tecnologie digitali, che funga da polo attrattore per le scolaresche di ogni ordine e grado d’Italia e d’Europa, di curiosi, di appassionati, ma anche di ... Leggi su ilprimatonazionale

