Controlli nei bar della movida, sanzioni e denunce dei carabinieri (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAversa (Ce) – I carabinieri con i soldati del 10° Reggimento “Campania” e gli ispettori Siae hanno effettuato dei Controlli nei bar della movida aversana, sanzionandone quattro per violazione del diritto d’autore. Inoltre presso uno dei locali controllati, è stata denunciata la titolare per mancata affissione nei pressi delle slot della tabella “giochi pericolosi”, come disposto dal Questore. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Settimana dopo settimana, la fiducia dei consumatori è tornata a crescere in modo costante: ad oggi ben sei italiani su dieci si sentono sicuri a frequentare i negozi. In particolare, sono gli over 55 ...

(Teleborsa) - "La pandemia ha lasciato un segno tangibile nella sensibilità degli italiani, alzando la soglia di attenzione per la cura della propria salute e di quella dei propri cari". Lo ha detto, ...

