Continuano gli sbarchi a Lampedusa. Nelle ultime ore approdati altri 200 migranti. In arrivo la nave-quarantena inviata dal Governo (Di lunedì 3 agosto 2020) Continuano gli sbarchi a Lampedusa, dove Nelle ultime ore sono giunte circa 200 persone a bordo di 8 barchini diversi. approdati sulla terraferma anche grazie all’ausilio della Guardia costiera, i migranti sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola dove sono presenti 910 migranti, a fronte dei 95 posti disponibili. Intanto sull’isola è atteso per questa sera l’arrivo della nave-quarantena inviata dal Governo per ospitare i migranti positivi al Coronavirus. La nave “Azzurra” della Gnv, ora in rada a Porto Empedocle, dopo le verifiche tecniche, accoglierà 700 ... Leggi su lanotiziagiornale

acmilan : ??? Enjoy the recap from the Rossonere's second week of training ???? ??? #FollowTheRossonere: continuano gli allen… - ladyonorato : A #Lampedusa continuano ininterrotti gli sbarchi giorno e notte, anche nelle spiagge con bagnanti. Chi risarcirà le… - Mov5Stelle : Il Decreto #CuraItalia è stato solo il primo, ma fondamentale passo per affrontare l’emergenza che ha colpito il no… - canweplayseesaw : @btchstaygold @apartetae @hobisushinex @itsmemrsnamjoon @Peachkook__ @looveejkv 19 fandoms stanno votando gli Astro… - LuigiBevilacq17 : RT @dydsix: Caso strano, solo 1 giornalista Paolo Condo' ha parlato delle balle venute fuori dall'ambiente Inter, tutti gli altri muti e tu… -