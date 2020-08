Conte: sfoghi, rumors e smentite. Ma è una scena già vista: quel tweet del maggio 2014… (Di lunedì 3 agosto 2020) 19 maggio 2014. Il giorno dopo l’ultima gara della stagione. La Juventus, dopo il 3-0 al Cagliari, conquistava il record assoluto di 102 punti in Serie A, stravincendo il campionato ed il suo terzo Scudetto di fila con l’era Conte. “Rimpiazzato” così il deludente cammino in Europa con l’uscita ai gironi di Champions e la mancata finale di Europa League. Era stato questo a creare i primi rumors e malumori tra dirigenza e allenatore. Ma un tweet, proprio del 19 maggio, spazzava via ogni dubbio: “Stagione 2014/15: allenatore Antonio Conte“. A scriverlo, sul proprio profilo ufficiale Twitter, la Juventus. Quarto anno di fila con l’ex capitano e bandiera bianconera, dunque, voglia di continuità e di ... Leggi su calcioweb.eu

