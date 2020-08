Conte: “Migranti, saremo duri e inflessibili. No agli ingressi irregolari” (Di lunedì 3 agosto 2020) Il premier è stato protagonista alla presentazione del progetto LegaliTour. “Non si entra in Italia in questo modo”, ribadisce Conte. E sulla gestione dell’emergenza Covid: “Ci rimproverano per aver messo al primo posto la tutela della vita e della salute dei cittadini”. Un intervento duro e deciso per ridurre al minimo l’arrivo dei migranti nel … L'articolo Conte: “Migranti, saremo duri e inflessibili. No agli ingressi irregolari” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

matteosalvinimi : Italia, 2020. Grazie a Conte è ricominciata la pacchia. Il 20 e 21 settembre elezioni in sette regioni, conto in vo… - fattoquotidiano : Migranti, Conte: “Non possiamo tollerare che si entri in modo irregolare, né vanificare sforzi fatti per il Covid.… - NicolaPorro : La ridicola questione dei #treni e del #distanziamentosociale. Continua la farsa del Fatto Quotidiano che dice che … - MissDarcy60 : RT @ImolaOggi: IL DANNO E LE BEFFE Migranti, Conte: 'Non tollereremo ingressi irregolari. Saremo inflessibili' (la dichiarazione, dopo aver… - RaiNews : 'Anche la #Mafia ha dei connotati di invisibilità, si nasconde come il virus' dice #Conte ai giovani -

