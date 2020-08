Conte e la compagna Olivia al mare, la caccia sfrenata dei paparazzi: quanto vale una foto del premier con la Paladino, il nuovo business patinato (Di lunedì 3 agosto 2020) Ultimamente l'interesse dei paparazzi è molto alto nei confronti di Giuseppe Conte e della sua compagna Olivia Paladino. Da quando la 39enne è comparsa con maggiore frequenza in pubblico insieme al presidente del Consiglio, le riviste specializzate in gossip hanno fatto la corsa agli armamenti. Che nel loro caso significa sguinzagliare i fotografi esperti in un certo tipo di missioni. Secondo le indiscrezioni di Giuseppe Candela per Dagospia, Conte e la Paladino sarebbero stati immortalati in spiaggia, tra l'altro non senza difficoltà considerando la vivacità della scorta. Gli scatti sarebbero stati molto ambiti: il premier al mare con la sua compagna fa gola a tanti, per non ... Leggi su liberoquotidiano

RobertoTerenzi1 : La compagna di Giuseppe Conte indagata per riciclaggio. - CaioGracco1 : @JorgeTrimy @davcarretta Scusami, ma tu non leggi i giornali! O fai finta di non vedere tutti gli articoli (positiv… - InterCrisi : Logica dei giornalisti sportivi italiani: ''Oh no, l'inter ha vinto anche contro l'Atalanta, che non perdeva senza… - VVMM891 : @pap1pap @cippiriddu Tanto se molla Conte molla anche Marotta. La nuova compagna lo sta tartassando per farlo smett… - Tissy01 : Compagno? Signore o signora? Si può sapere chi è la femmina? Forse sarà la compagna? O la compagna è quella c… -