Contagion, parla lo sceneggiatore: "Facciamo un film sul medico anti-vax per far capire il male che ha fatto" (Di lunedì 3 agosto 2020) Lo sceneggiatore di Contagion è convinto che un film incentrato sulla figura del medico Andrew Wakefield possa essere utile per eradicare una volta per tutte ogni teoria anti-vax. Lo sceneggiatore di Contagion Scott Z. Burns è convinto che un film incentrato sulla figura del medico Andrew Wakefield possa essere utile per eradicare una volta per tutte ogni teoria anti-vax, favorendo così la diffusione di una campagna pro vaccino quando verrà reso disponibile quello per il Covid-19. Wakefield è diventato noto alla cronaca quando nel 1988 pubblicò un articolo, rivelatosi poi scientificamente fallace, in cui collegava il vaccino contro il morbillo, la parotite e la rosolia ... Leggi su movieplayer

