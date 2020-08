Consumi, Deloitte: “La ripresa parte da made in Italy e prossimità” (Di lunedì 3 agosto 2020) (Teleborsa) – Torna gradualmente a crescere in maniera costante la fiducia dei consumatori con, ad oggi, sei italiani su dieci, soprattutto tra gli over 55, che si sentono sicuri a frequentare i negozi. Recuperano terreno anche i Consumi out-of-home. Se, momento della riapertura di bar e ristoranti, avvenuta in Italia a fine maggio, un terzo dei cittadini si sentiva a proprio agio a consumare pasti fuori casa (31%), a quasi due mesi di distanza, il numero è cresciuto fino a interessare il 45% degli italiani. Parallelamente la tendenza ad ordinare grocery online è fortemente diminuita rispetto ai picchi raggiunti durante il lockdown. Questo quanto emerge dalla nuova release dell’Osservatorio Deloitte Global State of Consumer Traker che, con cadenza quindicinale, monitora l’andamento dei Consumi e i trend ... Leggi su quifinanza

