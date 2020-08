Confezioni di pasta subito ritirate dai supermercati: ecco marca e lotto (Di lunedì 3 agosto 2020) Un altro richiamo alimentare. Il comunicato ufficiale è stato lanciato dal Ministero della Salute e riguarda la confezione da 400 grammi dei Ravioli di Borragine, prodotta da “Il pastaio Ligure”, per Sublimi S.r.l.; una nota specifica ne spiega le motivazioni, invitando i clienti che hanno già acquistato il prodotto a non procedere nella consumazione e di restituirlo al punto vendita. Il Ministero della Salute lo ha annunciato ufficialmente sul sito web, specificando che in merito al richiamo alimentare dei Ravioli di Borragine, “I clienti che hanno acquistato il prodotto sono pregati di non consumarlo e di riportarlo al punto vendita. Per eventuali informazioni contattare via mail il produttore”. La causa si riconduce alla scarsa efficienza della ‘catena del freddo’.



