Con INNCED pannelli per l’edilizia da scarti industriali (Di lunedì 3 agosto 2020) Edilizia: al via il progetto INNCED di ENEA e Fluorsid SpA per realizzare pannelli innovativi con prodotti di scarto dell’industria pannelli innovativi per l’edilizia realizzati con un prodotto di scarto dell’industria chimica. È quanto si propone il progetto INNCED1, che vede ENEA collaborare con l’azienda Fluorsid SpA, leader mondiale nella produzione e vendita di prodotti… L'articolo Con INNCED pannelli per l’edilizia da scarti industriali Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

nextville_it : Al via il progetto #INNCED per realizzare pannelli ad alto potere isolarnte con un sottoprodotto dell'industria chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Con INNCED Con INNCED pannelli per l’edilizia da scarti industriali Corriere Nazionale Hyundai aggiorna il suo Bluelink con nuove caratteristiche e servizi

Hyundai ha annunciato un aggiornamento del suo Bluelink che introdurrà nuove caratteristiche e servizi. La nuova i30 sarà il primo modello ad essere equipaggiato con questo aggiornamento riguardante l ...

Avanci Launches 5G Licensing Platform for the Internet of Things

New automotive licensing program reviewed by U.S. Department of Justice DALLAS, July 29, 2020 /PRNewswire/ -- Avanci, the one-stop platform for licensing wireless technologies for the Internet of Thin ...

Hyundai ha annunciato un aggiornamento del suo Bluelink che introdurrà nuove caratteristiche e servizi. La nuova i30 sarà il primo modello ad essere equipaggiato con questo aggiornamento riguardante l ...New automotive licensing program reviewed by U.S. Department of Justice DALLAS, July 29, 2020 /PRNewswire/ -- Avanci, the one-stop platform for licensing wireless technologies for the Internet of Thin ...