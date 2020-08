Comune di Avellino, avviso pubblico vendita immobili per edilizia residenziale pubblica (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – In seguito all’enorme partecipazione riscontrata al nuovo bando di assegnazione alloggi, il Comune di Avellino ha indetto un avviso pubblico teso ad acquisire l’eventuale disponibilità alla vendita di soggetti privati o pubblici di alloggi o complessi immobiliari potenzialmente idonei per l’edilizia residenziale pubblica. L’obiettivo è quello di far fronte all’emergenza abitativa vissuta dalla città di Avellino, restando fedeli all’idea del consumo di suolo zero, più volte espressa da questa Amministrazione. Le eventuali proposte di vendita dovranno riguardare alloggi o ... Leggi su anteprima24

ottopagine : Emergenza casa, il Comune compra alloggi #Avellino - bassairpinia : COMUNE DI AVELLINO. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l'acquisto di unità immobiliari di proprietà privata da destin… - CinqueRighe : COMUNI - Comune Avellino, Approvato il Rendiconto della Gestione 2019 - - hirpinia : Taurasi, comune del rinomato docg e della “Fiera Enologica di Taurasi”, appuntamento irrinunciabile ormai da molti… - Gabriele_Gerby : @EWaciturro Bisogna anche essere onesti. Lapadula lo abbiamo fischiato fino all ultima partita, juric è stato un di… -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Avellino Comune Avellino: 340mila euro di telefonate e internet. Tutte le spese The Wam.net Torrioni senza medico di base: “Noi lasciati nell’indifferenza”

Nota ufficiale del Comune di Torrioni: È ormai passato qualche mese da quando abbiamo cominciato la nostra “battaglia” per vederci riconosciuto un diritto fondamentale, quello di avere sul territorio ...

Rissa a Cava de Tirreni: scontri tra giovani di Nocera e Cava

Coronavirus Salerno, 12 nuovi positivi in provincia. Più controlli su bar, negozi e lidi Sono 12 i nuovi casi positivi al Covid-19 in provincia di Salerno nelle ultime 24 ore. Di questi, 6 sono del Co ...

Nota ufficiale del Comune di Torrioni: È ormai passato qualche mese da quando abbiamo cominciato la nostra “battaglia” per vederci riconosciuto un diritto fondamentale, quello di avere sul territorio ...Coronavirus Salerno, 12 nuovi positivi in provincia. Più controlli su bar, negozi e lidi Sono 12 i nuovi casi positivi al Covid-19 in provincia di Salerno nelle ultime 24 ore. Di questi, 6 sono del Co ...