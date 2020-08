Come vincere sempre in Fortnite: ecco il glitch definitivo (Di lunedì 3 agosto 2020) Il fenomeno Fortnite, nonostante un evidente calo nelle dirette streaming s Twitch, continua ad essere sulla cresta dell'onda. Disponibile su un po' tutte le piattaforme da gaming in commercio - PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, smartphone e tablet - e pronto a sbarcare a fine anno anche sulle console di prossima generazione di Sony e Microsoft - le attesissime PS5 e Xbox Series X -, lo shooter targato Epic Games è sempre giocatissimo da una folta schiera di appassionati, che si dilettano a darsi battaglia sui server di gioco in un po' tutte le modalità presenti, ed in particolare nella celebre Battle Royale. E se è vero che, tra sorprese, sfide e grandi eventi, è attualmente in corso la Stagione 3, la community di Fortnite ha scoperto nelle ultime ore un glitch che ... Leggi su optimagazine

simonebaldelli : Secondo me c'è davvero la possibilità di vincere se tanti di quelli che la pensano come noi decidono di impegnarsi… - delpieroale : Come diceva il presidente Boniperti “Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta”. Sono 9 di filaaaa. ????????????… - NicolaPorro : Per la serie 'ti piace vincere facile', subito è arrivato l'attacco di #Fedez alle parole di #Bocelli. Peraltro, ne… - MarcoKappa11 : RT @Gianni90427716: @MarcoKappa11 per la pettinatura, hanno una sola possibilità di vincere, utilizzare la pettinatura come arma di distraz… - Gianni90427716 : @MarcoKappa11 per la pettinatura, hanno una sola possibilità di vincere, utilizzare la pettinatura come arma di distrazione di massa -