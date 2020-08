Come l’Italia ha ribaltato la calamità del Coronavirus (Di lunedì 3 agosto 2020) Di seguito la traduzione dell’articolo pubblicato sul “The New York Times” a cura di Jason Horowitz Dopo un inizio incerto, l’Italia è passata dall’essere un paria a livello mondiale fino a diventare un modello – per quanto imperfetto – di contenimento del virus, e questa è una lezione per gli Stati vicini e per gli USA. Quando l’ondata di Coronavirus è scoppiata in Occidente, l’Italia ne era il drammatico epicentro, un posto da evitare ad ogni costo: una sintesi che è passata nell’immaginario collettivo degli USA e di gran parte dell’Europa, causa del contagio incontrollato. “Guardate cosa sta succedendo in Italia”, disse il Presidente Trump ai cronisti il 17 marzo. “Noi non vogliamo trovarci in quella posizione”. Joseph R. Biden Jr., il candidato ... Leggi su ilblogdellestelle

