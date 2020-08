Colpo di scena, Marc Marquez operato di nuovo alla spalla destra: a serio rischio anche il GP di Brno (Di lunedì 3 agosto 2020) Secondo operazione nel giro di due settimane per Marc Marquez, finito nuovamente sotto i ferri nella giornata di oggi per sostituire la placca di titanio inserita dal dottor Mir 13 giorni fa nel suo omero destro. Lo stress accumulato nelle prove libere del sabato di Jerez ha danneggiato la placca, obbligando dunque i medici a sostituirla. Un’operazione che costringerà Marc Marquez a rimanere in ospedale per le prossime 48 ore, dunque fino a mercoledì, proprio a ridosso dell’inizio del fine settimana di Brno. Al momento i tempi di recupero non si conoscono, ma la presenza del campione del mondo nella gara in Repubblica Ceca è a serio rischio. Questo il comunicato della Honda: ‘Marc Marquez ha ... Leggi su sportfair

trash_italiano : COLPO DI SCENA CHOC #TemptationIsland - pietroraffa : 'Colpo di scena, Salvini non andrà a processo', dice un'euforica giornalista del Tg2 in prima serata. Ho un messag… - lillydessi : Kenya, il coccodrillo cattura la zebra mentre attraversa il fiume: ma il finale è un colpo di scena - jenniferhihihi : Da un lato penso menomale perché se non me l'aspettavo credo mi sarei suicidata MA dall'altro non ho avuto il colpo… - klaatu29 : RT @7Robymar: ERIKSEN: Fuori In 60 Secondi Nome: Christian. Missione: convincere tutti in meno di un minuto. Il suo boss lo manda in scen… -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo scena Colpo di scena, tre nuovi casi in poche ore La voce di Rovigo Avevano scherzato, le ferie degli onorevoli sono salve

Niente lavori alla Camera da sabato 8 a domenica 23 agosto: dovrebbe essere questo, salvo colpi di scena, il periodo durante il quale i deputati della Repubblica si godranno le loro ferie. Alla faccia ...

Juan Carlos: "Lascio la Spagna". Colpa delle inchieste sui presunti fondi in paradisi fiscali

Colpo di scena, degno di un Re. Juan Carlos lascia la Spagna. In una lettera al figlio Felipe VI, attuale regnante, l'ex sovrano spagnolo annuncia la sua decisi ...

Niente lavori alla Camera da sabato 8 a domenica 23 agosto: dovrebbe essere questo, salvo colpi di scena, il periodo durante il quale i deputati della Repubblica si godranno le loro ferie. Alla faccia ...Colpo di scena, degno di un Re. Juan Carlos lascia la Spagna. In una lettera al figlio Felipe VI, attuale regnante, l'ex sovrano spagnolo annuncia la sua decisi ...