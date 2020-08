Colombia: indagati quattro poliziotti per la morte dell’italiano Mario Paciolla (Di lunedì 3 agosto 2020) I genitori del cooperante italiano Mario Paciolla non avevano mai creduto al suicidio. Secondo il quotidiano Colombiano El Espectador, quattro agenti della polizia locale sono finiti sotto inchiesta per aver consentito ad alcuni funzionari dell’Unità di indagini speciali dell Nazioni Unite di aver raccolto dalla casa di Mario degli effetti personali che sarebbero potuti essere preziosi per indagini. La morte di Mario Paciolla è avvenuta il 15 luglio scorso a San Vicente de Caguan. Il napoletano, 33enne, lavorava in Colombia con un contratto di collaborazione con le Nazioni Unite in un progetto per agevolare il processo di pace tra lo stato e i guerriglieri delle Farc. Fu trovato in casa sua, impiccato e con il corpo ... Leggi su giornalettismo

