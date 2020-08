Cobra: la prima versione inedita di 130 minuti gira tra i fan del film (Di lunedì 3 agosto 2020) La prima versione di Cobra, film action interpretato da Sylvester Stallone, era molto più lunga di quella uscita in sala e gira tra i fan del film. La prima versione di Cobra, pellicola action interpretata da Sylvester Stallone, era molto più lunga di quella uscita in sala. Non si conosce la durata precisa, ma il rough cut era della durata di circa 130 minuti, ridotto inizialmente a 120. Il problema è che nello stesso periodo - una settimana prima - uscì Top Gun, e per evitare che quest'ultimo avesse un vantaggio eccessivo, fu richiesta mezz'ora di tagli per arrivare a massimo 90 minuti e ottenere una proiezione in più al giorno. Oltre ai numerosi ... Leggi su movieplayer

justcallmejudas : @MDragonil Ho riaperto, al 40% di introiti rispetto a prima, ho ridotto lo staff per scadenza contratti durante loc… -