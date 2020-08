Ciro Immobile re del goal: vince la Scarpa d’Oro 2020 e raggiunge Higuain (Di lunedì 3 agosto 2020) Trionfo per il bomber della Lazio e della Nazionale, Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste ha vinto la Scarpa d’oro, il riconoscimento che premia il calciatore che in una stagione segna più reti nei campionati europei. Torna così in Italia il prestigioso riconoscimento. Immobile si è imposto grazie ai 36 gol messi a segno in Serie A. E ha realizzato anche un altro record. Ha infatti raggiunto Gonzalo Higuain in testa alla speciale classifica del maggior numero di reti segnate in una stagione di Serie A. Per quanto riguarda la Scarpa d’oro, il cannoniere laziale ha totalizzato 72 punti (coefficiente x2). Il norvegese Haaland ha totalizzato 50 punti frutto dei 16 gol in Austria col Salisburgo nella prima parte di ... Leggi su velvetgossip

OptaPaolo : 36 - Ciro #Immobile con 36 reti ha eguagliato il record di gol in una singola stagione di #SerieA di Gonzalo… - GracenoteLive : ?? - Most goals in Europe's top 5 leagues in 2019/20 36 - ????Ciro Immobile 34 - ????Robert Lewandowski 31 - ????Cristian… - GoalItalia : Ciro #Immobile vince la Scarpa d'Oro 2020! ?? La mancata convocazione di Cristiano Ronaldo gli spiana la strada ??? - pablo_elino : @ChampionsLeague Ciro Immobile - VelvetMagIta : #Immobile si aggiudica la #ScarpaDoro #VelvetMag -