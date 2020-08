Ciclismo, sindaco di Copenaghen: “Ottenuta la partenza del Tour de France 2022” (Di lunedì 3 agosto 2020) “Sono orgoglioso di annunciare che siamo riusciti a ottenere la partenza del Tour de France nel 2022“. Queste le parole con cui Frank Jensen, sindaco di Copenaghen, ufficializza lo slittamento di un anno della partenza della Grand Boucle nella capitale danese, inizialmente prevista nel 2021. Questo consentirà nel 2021 di anticipare il via del Tour de France, che dovrebbe avvenire in Bretagna, in modo da evitare sovrapposizioni con i grandi eventi sportivi dell’anno, ossia Europei di calcio e Giochi Olimpici, anch’essi posticipati per via dell’emergenza sanitaria. Leggi su sportface

