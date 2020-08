Ciclismo, Milano-Torino 2020: percorso e altimetria (Di lunedì 3 agosto 2020) Il percorso e l’altimetria della Milano-Torino 2020, altra Classica italiana che trova spazio nell’agosto molto intenso del Ciclismo post-Covid. Una corsa ampiamente rinnovata, con gli organizzatori che hanno voluto attirare i velocisti che potranno così preparare al meglio la Milano-Sanremo che seguirà dopo soli tre giorni. Così la Milano-Torino 2020 non vedrà la salita di Superga: i corridori affronteranno 198 chilometri da Mesero a Stupinigi, con difficoltà altimetriche praticamente assenti se non per qualche leggero e trascurabile saliscendi nella zona del Monferrato. Si prospetta quindi un arrivo a ranghi compatti in quel di Viale Torino a ... Leggi su sportface

AnsaLombardia : Ciclismo: Milano-Sanremo verso ok con modifiche percorso. Domani riunione decisiva tra organizzatori e Comune Aless… - telecitynews24 : ?? 'OK A NUOVO PERCORSO MA NON POSSIAMO GARANTIRE LA SICUREZZA DEI CICLISTI' ?? La nota ufficiale del Comune di Ales… - AnsaLiguria : Ciclismo: Milano-Sanremo verso ok con modifiche percorso. Domani riunione decisiva tra organizzatori e Comune Aless… - Alessandria24C : Ciclismo - Milano-Sanremo, Cuttica: “Il maltempo delle ultime ore non consente interventi di adeguamento per la gar… - SportinRomagna : Ciclismo, impresa di Linus: da Milano a Riccione in bicicletta #sportinromagna #ciclismo #radiodeejay #Riccione… -