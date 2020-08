Chiesa Juventus, voci dalla Spagna: arriva la decisione della Fiorentina (Di lunedì 3 agosto 2020) Chiesa Juventus – La Juventus sembrerebbe aver adocchiato Federico Chiesa. Il talento della Fiorentina piace molto ai bianconeri, con Paratici che studia la giusta strategia per soffiarlo al club di Commisso. Nel frattempo arriva una novità inaspettata nella trattativa: la Fiorentina apre alla cessione, stabilita anche la cifra del via libera. Chiesa Juve: la Viola vuole 40 milioni Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “AS” la Fiorentina avrebbe già dato l’ok per la cessione di Chiesa. La cifra chiesta dalla dirigenza gigliata sarebbe di 40 milioni e oltre alla Juve ci sarebbe anche l’Inter sulle tracce del centrocampista. Leggi anche: ... Leggi su juvedipendenza

