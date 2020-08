Chicago Med 4 ha finalmente una data ufficiale? Italia1 pronta a mandare in onda i nuovi episodi ad agosto (Di lunedì 3 agosto 2020) La scandalosa decisione di mandare in onda Chicago Fire 7 e Chicago PD 6 senza Chicago Med 4 ha fatto un po' infuriare i fan che si sono dovuti accontentare di vedere i loro amati dottori solo quando sono stati chiamati in casa con il maxi crossover del mese scorso, e poi? Il silenzio. Chicago Med 4 è rimasta in lizza per una messa in onda tardiva rispetto alle sorelle e finalmente quel momento sembra essere arrivato. Salvo cambiamenti in corsa (visto che ormai tutto è possibile), Chicago Med 4 prenderà il via il prossimo 20 agosto, al giovedì, con tre episodi a settimana per un totale di 22. Questo significa che la serie dovrebbe andare in onda per tutto ... Leggi su optimagazine

