Chiamatemi Anna 3 raddoppia gli episodi fino al finale di stagione: trame dal 3 al 7 agosto (Di lunedì 3 agosto 2020) Ultima settimana di messa in onda per Chiamatemi Anna 3. Stando ai dettagli, a partire dal 3 agosto, la serie tv di Netflix raddoppia l'appuntamento con due episodi al giorno che accompagneranno il pubblico fino al finale di stagione. Nello specifico, l'orario anticipa alle ore 14:00, anziché alle 15:25, a cominciare da oggi. Nel dettaglio vi riportiamo la programmazione dal 3 al 7 agosto.Si parte dall'episodio 3x02, Nel mio animo si agita qualcosa che non so capire, di cui vi riportiamo la sinossi:Anna va all’orfanotrofio per chiedere dei suoi veri genitori. Elijah, il figlio di Mary, torna a casa e viene accolto da Bash. Rachel decide che la signorina Stacy ha bisogno di un pretendente, ... Leggi su optimagazine

