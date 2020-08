“Che lato, che lato!”. Cecilia Rodriguez, il mare non lo guarda nessuno: “Ormai come Belen” (Di lunedì 3 agosto 2020) Chi avrebbe mai detto che il chiacchierato flirt, nato in un armadio della casa del GF Vip, si sarebbe tramutato in un grande amore, longevo e duraturo? Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, contro ogni aspettativa del pubblico, continuano a vivere la loro favola. Fiori d’arancio e dolci attese sono ormai previsioni quasi scontate nel loro imminente futuro. Sono stati i diretti interessati ad ammetterlo più volte durante svariate interviste, mettendo in fibrillazione i milioni di fan che hanno raccolto dai tempi del celebre reality di Canale 5. “Costruire con Ignazio qualcosa di ancora più forte Parliamo, con maggiore convinzione, di avere un bimbo nostro. Sognavo di avere il mio primo figlio a ventotto anni, l’età nella quale mia madre ha avuto me. Sono un po’ in ritardo rispetto ai miei desideri, ma va bene ... Leggi su tuttivip

