Charlize Theron si taglia i capelli da sola su Instagram | lo ha fatto per… FOTO

Ospite in Italia dell'edizione di Sanremo del 2015, l'attrice Charlize Theron nel weekend è stata protagonista di un video molto bello. Pubblicato sul suo profilo Instagram lo scorso sabato, la star ha condiviso un momento molto speciale della lavorazione del film Mad Max Fury Road. La bellissima Charlize ha postato un video in cui prendendo un mano un rasoio elettrico taglia quasi completamente a zero la sua splendida capigliatura. Il taglio di capelli, realizzato per il suo ruolo di Furiosa nel film Mad Max Fury Road, è stato fortemente voluto dalla stessa attrice. Inizialmente l'dea del regista era quella di mostrare una Furiosa dall'aspetto fine ed etereo. Il personaggio avrebbe dovuto avere dei lunghi capelli biondi e un

