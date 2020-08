Charlize Theron: “Le mie mie figlie non capiscono come mai io sia single” (Di lunedì 3 agosto 2020) “Preferisco esser single che provare risentimento nei confronti di qualcuno che non mi permette di essere quella che sono”. Così Charlize Theron, una delle più brave attrici di Hollywood e una delle donne più belle del mondo, ha confessato durante di podcast di Diane Von Furstenberg’s su Spotify “InCharge with DVF“, di non aver bisogno di un compagno. Charlize, 44 anni, è sola dal 2015, dalla fine della sua relazione con Sean Penn. A chiederle “quando arriva in fidanzato”, ha spiegato”, sono i figli. Quando la più piccola, August, di 5 anni, le ha chiesto come mai non avesse un fidanzato lei ha spiegato di stare molto bene da sola e anzi ha fatto capire alle figlie, incapaci di comprendere una vita che non sia “a ... Leggi su ilfattoquotidiano

