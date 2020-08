Charlize Theron e quel figlio che si sente bambina: “Ho sbagliato” (Di lunedì 3 agosto 2020) Charlize Theron ha parlato di recente del percorso di suo figlio adottivo che, nato maschio, ad appena 3 anni si sentiva già una bambina. Una madre tenterà sempre di dare al proprio figlio tutto il sostegno possibile in qualsiasi tipo di situazione: è questo il messaggio che l’attrice sudafricana Charlize Theron ha deciso di far passare attraverso … L'articolo Charlize Theron e quel figlio che si sente bambina: “Ho sbagliato” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Corriere : Charlize Theron: «Non voglio più vivere con un uomo, sono vecchia per certe cose» - Agenzia_Ansa : Charlize Theron: 'Nella società ancora sopravvive la visione stereotipata della rappresentazione delle donne in due… - kappaTI : Charlize Theron: «Non voglio più vivere con un uomo, sono vecchia per certe cose» - - BigFabi_ : RT @yleniaindenial: Se Charlize Theron non vuole più vivere con un uomo non vedo perché io mi debba fidanzare e dare spiegazioni sul perché… - fullmvoon : RT @yleniaindenial: Se Charlize Theron non vuole più vivere con un uomo non vedo perché io mi debba fidanzare e dare spiegazioni sul perché… -