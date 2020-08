Champions: Lione e Psg, problemi a sinistra. Mbappé in panchina? (Di lunedì 3 agosto 2020) Sono entrambe alle prese con un rompicapo, a sinistra. Lione e Psg devono risolvere la questione del terzino sinistro, prima di affrontare Juventus e Atalanta in Champions. Un problema più scomodo per ... Leggi su gazzetta

juventusfc : Andrea Agnelli: «Devo fare i complimenti a Pavel, Fabio e Federico. Abbiamo un nuovo grande obiettivo davanti a noi… - forumJuventus : Platini: 'Già con me la sindrome della Champions, con il Lione sarà tosta. Dybala? Come stile ricorda Sivori, ma so… - Gazzetta_it : #Platini: “#Juve ho lottato per portarti in alto. Ora attenta al #Lione” #champions - sportli26181512 : #Altrenotizie #calciogiocato Juve Lione quando giocano in Champions League: data e orario: Juve Lione quando giocan… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Le avversarie italiane in #Champions: #Lione e #Psg, problemi a sinistra. Ma #Mbappé potrebbe andare in panchina https://t… -