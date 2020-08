Champions League. Ilicic,un mistero con tanti punti interrogativi (Di lunedì 3 agosto 2020) Il mistero Ilicic continua. Dopo un breve messaggio su instagram dopo la partita dell'Atalanta contro l'Inter su Ilicic è nuovamente calata la cortina del silenzio. Nessuna spiegazione nè da Ilicic, nè da mister Gasperini, nè dall'Atalanta che si prepara ad affrontare il match contro il PSG senza il suo talentuoso atleta sloveno. Nessuna posizione ufficiale su questo forfait di Ilicic che continua a destare interrogativi e stupore: perchè un atleta rinuncia a disputare la gara probabilmente più importante della sua carriera? La stessa domanda si pongono i tifosi dellìAtalanta, conquistati dalle prodezze di Ilicic in questa stagione magica per la DEA, e tutti gli sportivi che seguono con apprensione la ... Leggi su optimagazine

MPolitano16 : ?? Il modo migliore per chiudere il nostro campionato, con una vittoria importante! L’unica tristezza è chiudere in… - LucasLeiva87 : Un’altra stagione è finita. questo anno una supercopa vinta e abbiamo aggiunto un posto in champions league dopo 13… - marca : La genial (e imposible) idea de Gattuso para frenar a Messi - MattiaCorsini : @90ordnasselA @tackleduro Ibra non ha niente da invidiare a Messi e Ronaldo...A parte 6 palloni d oro e 5 Champions League - ma_allora : Già detto mille volte. 36 euro al mese per la sola Serie A è un prezzo fuori mercato. Laddove oggi con 45 euro ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Le squadre di Champions League dopo la ripresa UEFA.com ESCLUSIVA – NUNO GOMES: “CR7 è ossesionato dal sesto Pallone d’Oro. Finchè non vincerà la Champions, non lascerà la Juve”

TORINO – Anche questo campionato si è concluso cosi come era terminato quello precedente, ovvero con la Juventus che, ha conquistato il suo nono scudetto consecutivo tra mille polemiche, visto il calo ...

Siviglia regina di Europa League, Roma in palla: tutto in una notte a Duisburg

La anomala Serie A post Covid è giunta al termine, ma il calcio non ha alcuna intenzione di lasciarci tranquilli. Con i campionati nazionali alle spalle è tempo di guardare avanti: tocca alle coppe eu ...

TORINO – Anche questo campionato si è concluso cosi come era terminato quello precedente, ovvero con la Juventus che, ha conquistato il suo nono scudetto consecutivo tra mille polemiche, visto il calo ...La anomala Serie A post Covid è giunta al termine, ma il calcio non ha alcuna intenzione di lasciarci tranquilli. Con i campionati nazionali alle spalle è tempo di guardare avanti: tocca alle coppe eu ...