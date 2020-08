Champions League 2019/20: calendario, date e orari di tutti i match della Final Eight (Di lunedì 3 agosto 2020) Finalmente ci siamo. Si accendono i riflettori sulla Champions League 2019/20, che completerà il tabellone della Final Eight con le gare di ritorno degli ottavi di Finale. Le migliori otto d'Europa si affronteranno a Lisbona in gara secca ad eliminazione diretta per conquistare un pass per la Finale all'Estadio Da Luz. Ottavi di Finale Venerdì 7 agosto 2020, ore 21.00: Juventus-Lione (andata 0-1) Venerdì 7 agosto 2020, ore 21.00: Manchester City-Real Madrid (andata 2-1) Sabato 8 agosto 2020,... Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Le squadre di Champions League dopo la ripresa UEFA.com EUROPA LEAGUE - Le designazioni arbitrali: per l'Inter c'è Taylor

La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per le gare di Europa League di mercoledì 5 agosto. Per Inter-Getafe, che si giocherà alle 21 alla Veltins Arena di Gelsenkirchen – stadio dello Schalke ...

Serie A, la Lazio è stata da 8, la Roma è ancora in un limbo

La Lazio merita un 8 per il campionato appena finito: media aritmetica tra il 10 pre-Covid, con il torneo chiuso per pandemia quando sembrava davvero in grado di strappare lo scudetto alla Juventus e ...

