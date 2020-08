Champions Juventus, riecco Demiral: Sarri esclude il suo pupillo dalla lista (Di lunedì 3 agosto 2020) lista Champions – Maurizio Sarri ha ufficializzato la lista dei calciatori che avrà a disposizione per terminare la competizione. Venerdì ci sarà il match di ritorno contro il Lione che potrebbe garantire l’approdo ai quarti di finale a Ronaldo e compagni. Nella lista ritorna Merih Demiral dopo l’infortunio. Bocciatura,invece, per Sami Khedira, molto vicino alla cessione quando si aprirà il mercato estivo e troppo condizionato dai problemi fisici. Champions: la lista della Juventus Il tecnico toscano ha dunque deciso di puntare sui seguenti calciatori per tentare la conquista della Champions League dopo aver vinto lo scudetto: Leggi anche:Panchina Juventus, ... Leggi su juvedipendenza

