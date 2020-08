Champions: Barcellona; già fatta la formazione anti-Napoli (Di lunedì 3 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 03 AGO - Il tecnico del Barcellona Quique Setien non ha dubbi in vista della sfida degli ottavi di Champions sabato al Camp Nou contro il Napoli. La squadra 'blaugrana', che all'andata ... Leggi su corrieredellosport

