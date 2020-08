Cessione Livorno, intoppo surreale: l’errore nel bonifico di Fernadez! Adesso … (Di martedì 4 agosto 2020) Ha del surreale quanto accaduto in quel di Livorno.Dopo quasi venti anni da presidente del club amaranto, Aldo Spinelli due anni fa ha annunciato le sue dimissioni, e da quel momento ha iniziato a cercare un imprenditore disposto ad acquistare in toto le quote del club. Soltanto nelle ultime settimane però, il patron del Livorno avrebbe trovato un soggetto disposto a prendere il suo posto: si tratta di Manuel Fernandez, uomo d'affari spagnolo da anni residente in Svizzera.Le due controparti si sarebbero incontrate giorno lunedì 27 luglio, e Fernandez avrebbe mostrato a Spinelli tutti i documenti necessari per portare a termine la trattativa. L'affare sembra dunque concluso, e il numero del club amaranto stava in questi giorni aspettando soltanto di ricevere il bonifico pari ... Leggi su mediagol

