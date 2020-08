Celli-Baglio: in palestre scuole va garantita attività sportiva (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma – “Chiediamo che le palestre scolastiche non vengano utilizzate per la didattica da settembre nelle scuole e negli istituti superiori della Citta’ metropolitana. E’ quanto abbiamo ribadito oggi nel corso della commissione congiunta Scuola e Sport della Citta’ metropolitana di Roma Capitale, convocata sul tema. Vogliamo che le palestre e gli altri spazi restino destinati alle attivita’ sportive degli studenti e in questa direzione si sono espressi anche la vicesindaca Zotta e i tecnici responsabili, presenti in commissione.” “Ora pero’ sollecitiamo una presa di posizione ufficiale dell’Ente che ribadisca questa volonta’ e che stabilisca anche la sospensione dei canoni per le associazioni che gestiscono i corsi pomeridiani nelle palestre, che ... Leggi su romadailynews

