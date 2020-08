Ceferin: “Tornano le competizioni europee. Non dimentichiamo chi ha permesso la ripresa del calcio” (Di lunedì 3 agosto 2020) Attraverso una dichiarazione rilasciata agli account social della UEFA, il presidente Aleksander Čeferin ha parlato della ripresa delle competizioni continentali: “Sono lieto che le nostre competizioni siano tornate, ma non dobbiamo dimenticare le persone la cui dedizione e sacrifici personali ci hanno dato l’opportunità di ricominciare a giocare”. Foto: L’Equipe L'articolo Ceferin: “Tornano le competizioni europee. Non dimentichiamo chi ha permesso la ripresa del calcio” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

