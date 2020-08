Ceferin: «Lieto che tornino le nostre competizioni ma non dimentichiamo chi ha permesso ciò» (Di lunedì 3 agosto 2020) Alexsander Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato in vista della ripresa di Champions League ed Europa League Alexsander Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato in vista della ripresa di Champions League ed Europa League. Queste le sue parole. Ceferin – «Sono Lieto che le nostre competizioni siano tornate, ma non dobbiamo dimenticare le persone la cui dedizione e sacrifici personali ci hanno dato l’opportunità di ricominciare a giocare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

