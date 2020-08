Cattolica assicurazioni, indagati i vertici. Ipotesi di “illecita influenza sull’assemblea” (Di lunedì 3 agosto 2020) L’accusa è quella di “illecita influenza sull’assemblea” e riguarda tre riunioni dei soci di Cattolica assicurazioni: quelle dell’aprile 2019, del giugno 2020 e infine quella di venerdì scorso. Quando il 70,7 per cento dei votanti si è espresso a favore della trasformazione in spa spalancando le porte all’ingresso di Generali. Subito dopo l’assemblea la Guardia di Finanza ha perquisito la sede del gruppo per acquisire documenti in seguito ad accertamenti ispettivi della Consob e su mandato della Procura di Verona. E ha notificato tre avvisi di garanzia al presidente del Cda Paolo Bedoni, al direttore generale Carlo Ferraresi e al segretario del Cda Alessandro Lai sull’Ipotesi di reato, appunto, di illecita influenza ... Leggi su ilfattoquotidiano

