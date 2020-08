Cattolica Assicurazioni, indagati i vertici della società: rischi per i clienti? (Di lunedì 3 agosto 2020) Bufera su Cattolica Assicurazioni. Il presidente del Cda Paolo Bedoni, il direttore generale Carlo Ferraresi e il segretario del Cda Alessandro Lai risultano indagati dalla procura di Verona con l’accusa di “illecita influenza sull’assemblea”. L’accusa riguarda tre riunioni dei soci avvenute ad aprile 2019, a giugno 2020 e l’ultima lo scorso 31 luglio, quando la Guardia di finanza, su mandato della Procura e in seguito ad accertamenti ispettivi della Consob, ha acquisito una serie di documenti nella sede della compagnia assicurativa veronese. Nell’ultima assemblea è stata approvata la fine della forma cooperativa che resisteva da oltre 100 anni e la trasformazione di Cattolica in Spa. L’operazione ... Leggi su quifinanza

