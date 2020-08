Castlevania: Warren Ellis potrebbe non essere più coinvolto nella serie Netflix per le future stagioni (Di lunedì 3 agosto 2020) Mentre l'industria dei fumetti affronta una nuova ondata di accuse di cattiva condotta sessuale da parte di personaggi di spicco, l'impatto delle pesanti accuse sta gradualmente iniziando a dare i suoi frutti.Lo scrittore Warren Ellis è stato una delle figure più famose del settore accusato da dozzine di donne di cattiva condotta sessuale nel corso degli anni. Le accuse parlano di abusi nei confronti di giovani donne portati avanti per oltre un decennio. Ellis, il creatore e produttore esecutivo della serie Castlevania di Netflix, avrebbe lasciato l'adattamento TV dopo aver completato i lavori sulla quarta stagione in arrivo e non dovrebbe tornare per potenziali stagioni future.Ellis ha pubblicato una risposta alle accuse ... Leggi su eurogamer

