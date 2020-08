Casertana, iscrizione alla prossima stagione effettuata con largo anticipo (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Dopo aver provveduto già lo scorso venerdì ad anticipare mezzo PEC l’invio della documentazione completa, corredata di fideiussione e tassa di partecipazione, relativa all’iscrizione al campionato di serie C 2020/21, la Casertana FC comunica di aver ricevuto la conferma dell’avvenuto deposito ed accettazione della stessa. Ancora una volta tale passo avviene in anticipo rispetto al termine previsto (5 agosto). Si tratta di un altro tassello che si aggiunge alla marcia di avvicinamento alla nuova stagione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

casertafocus : ISCRIZIONE AL CAMPIONATO - In attesa del ‘Pinto’, la Casertana ottiene l’ok per il ‘Partenio-Lombardi’ di Avellino -

Ultime Notizie dalla rete : Casertana iscrizione

anteprima24.it

di Claudio De Vito. Scade oggi il termine per gli adempimenti legati ai Criteri Infrastrutturali previsti dalla Licenza Nazionale per l’iscrizione al campionato 2020/2021. Si tratta del primo signific ...Sospiro di sollievo per Casertana e Turris, alle prese con la delicata situazione stadio, requisito fondamentale per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Il primo cittadino di Avellino, Gia ...